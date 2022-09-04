Gülşen yerine onlar sahne aldı 0:00 / 0:00

DHA

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine sahneye orkestra ve vokal grubu çıktı. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde düzenlenen 'İEF Çim Konserleri'nde konser vermesi planlanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle şarkıcının orkestra ve vokal grubu sahne aldı.

İzmir'de 91'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. 2- 11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta devam edecek Çim Konserleri kapsamında yapılması planlanan Gülşen konserinde şarkıcının ev hapsinde olması nedeniyle ekibi sahneye çıktı.

Gülşen'in ev hapsi nedeniyle sahneye çıkamadığı için şarkıcının, Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer'den oluşan vokal grubu ve orkestrası konser verdi.

"SİZLERE GÜLŞEN'İN SEVGİSİNİ GETİRDİK"

"Bu akşamki Gülşen konserimize hoş geldiniz." diyen vokal ekibi, "Sizlere Gülşen'in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim." ifadelerini kullandı.

Gülşen şarkılarının seslendirildiği, kliplerinin gösterildiği konsere, fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Gülşen Çolakoğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 702 şikayetçi arasında Bakan Mustafa Varank da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, "müşteki (şikayetçi)" olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.

Gülşen Çolakoğlu'nun "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerde ve sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların incelenmesinde, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun vermiş olduğu bir konser esnasındaki söylemiş olduğu söz ve beyanların TCK 216. maddesinde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturduğu ve re'sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gülşen hakkında gerek dilekçe ile gerekse CİMER aracılığıyla ihbar ve şikayette bulunulduğu vurgulandı. İddianamede, ilgili videonun birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşılarak sosyal medyada gündeme geldiği, videonun 9 saniyeden oluştuğu, açık kaynak araştırmasında videonun uzun versiyonuna ulaşılamadığı da ifade edildi. Gülşen'in emniyet ifadesine yer verildi.

"SÖZLERİ KIŞKIRTICI, AYRIŞTIRICI, TAHRİK İÇERİKLİ..."

İddianamede, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun sözlerinin "halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı" belirtildi.

İddianamede, "Şüphelinin söz ve beyanlarının kışkırtıcı ve düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı ve muayyen özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu ve halkı kışkırttığı ve tahrik içerikli olduğu ve bu tahrikin halkın birbirine karşı düşmanlık uyandırmaya, kin beslenmesine ve toplumu oluşturan bireyler arasında kitlesel düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğu.." ifadeleri kullanıldı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

"Birçok müşteki tarafından verilen şikayet dilekçeleri ile şikayette bulunulduğu da dikkate alınarak soruşturmaya konu mezkur söz ve beyanların halkın bir kesimi nezdinde tahrik konusu olup, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı..." denilen iddianamede, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Çolakoğlu hakkındaki iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse Gülşen Çolakoğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi. Gülşen Çolakoğlu ifadesinde, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan olayı zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Memleketimin bütünlüğünü, din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur" demişti.

Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu.

Talebi değerlendiren İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi de 29 Ağustos'ta "dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması" gerekçeleriyle Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar vermişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.