DHA

Zonguldak'ta, boşanma aşamasındaki Gülten Yankın'ı (28) öldüren Emrah Yankın'ın (30) cezası belli oldu. Olay, 16 Eylül 2021'de Çaydamar Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Yankın, boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın'ın evine gitti. Kapıyı açan eşini av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldüren Emrah Yankın, kaçtı. Kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan Yankın, tutuklandı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Emrah Yankın SEGBİS ile katılırken, Gülten Yankın'ın ailesi ve avukatlar salonda hazır bulundu.

SAVCI, "HAKSIZ TAHRİK" MÜTALAASINI YİNELEDİ Savcı, sanığın haksız tahrik altında eşini kasten öldürmekten cezalandırılmasını istediği mütalaasını yineledi. Mütalaaya karşı söz verilen anne Cemile Arslan, sanığın indirimsiz ceza almasını istediğini söyledi.

"KİMSENİN AHLIKANI, GELENEK GÖRENEĞİNE GÖRE HUKUK KURULUMAZ" Gülten Yankın'ın ailesinin davayı gönüllü olarak üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukatı Hande Gündoğdu, haksız tahrik indirimine karşı çıkarak, "Bizim davamızda aldatılma şüphesinin ötesinde başka bir husumet daha var. Gülten ayrılmak isterken sanık, her aşamada ayrılmak istemediğini söylüyordu. Gülten, ayrı yaşamaya başladığında, 'Kuzum' mesajının samimiyet göstergesi olduğu vurgulansa da kimsenin ahlakına, gelenek göreneğine göre hukuk kurulamaz. Varsayım ile düşünülen her şey, kadın cinayetlerinde haksız tahrik hallerini oluşturur" diye konuştu.

SANIĞIN AVUKATI, ÖLDÜRME KASTI OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ Mütalaaya karşı söz verilen Emrah Yankın, "Planlayarak, tasarlayarak bir şey yapmadım. Gerçekten eşimi korkutmak amacıyla gitmiştim" dedi. Sanık avukatı, Gülten Yankın'ın sosyal medyadaki mesajlarında ise 'Kuzum' ifadesinin ötesinde çirkin yazışmalar olduğunu, eşinin aldattığı gerekçesiyle sanığın psikolojisinin bozulduğunu ve tedavi olduğunu söyledi. Sanığın cinayeti tasarlayarak işlemediğini, öldürme kastı olmadığını ileri süren avukatı, hükümle birlikte tahliyesini istedi. Son sözü sorulan Emrah Yankın, "Keşke bunlar, hiç yaşanmasaydı" dedi.

"HAKSIZ TAHRİK" VE "İYİ HAL" İNDİRİMİ Mahkeme heyeti, Emrah Yankın'a 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından cezayı 'haksız tahrik' indirimi ile 24 yıla indirdi. Daha sonra sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayan heyet, 20 yıl hapis cezası vererek Yankın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.