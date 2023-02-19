Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanmak üzere olduğu eşini av tüfeğiyle öldürmüştü! Çifte indirimle 20 yıl hapis... - Haberler
ABONE OL

Boşanma aşamasındaki Gülten'i öldüren kocaya çifte indirimle 20 yıl hapis

Zonguldak'ta, boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın'ı, aldatma iddiasıyla, av tüfeği ile öldüren Emrah Yankın'ın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından cezayı "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi ile 20 yıla indirdi. Mahkeme çıkışında konuşan anne Cemile Arslan, "Onun sonuna kadar en büyük cezayı almasını istiyordum. Üst kurumlara kadar gideceğiz" dedi. Baba Cemil Arslan ise, "Bu niye böyle indirim aldı ona şaşıyorum. Katiller, iyi hal indiriminden yararlanıyor" diye konuştu

Boşanmak üzere olduğu eşini av tüfeğiyle öldürmüştü! Çifte indirimle 20 yıl hapis... - Haberler
DHA

Zonguldak'ta, boşanma aşamasındaki Gülten Yankın'ı (28) öldüren Emrah Yankın'ın (30) cezası belli oldu.

Olay, 16 Eylül 2021'de Çaydamar Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Yankın, boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın'ın evine gitti. Kapıyı açan eşini av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldüren Emrah Yankın, kaçtı.

Kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan Yankın, tutuklandı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Emrah Yankın SEGBİS ile katılırken, Gülten Yankın'ın ailesi ve avukatlar salonda hazır bulundu.

SAVCI, "HAKSIZ TAHRİK" MÜTALAASINI YİNELEDİ

Savcı, sanığın haksız tahrik altında eşini kasten öldürmekten cezalandırılmasını istediği mütalaasını yineledi. Mütalaaya karşı söz verilen anne Cemile Arslan, sanığın indirimsiz ceza almasını istediğini söyledi.

"KİMSENİN AHLIKANI, GELENEK GÖRENEĞİNE GÖRE HUKUK KURULUMAZ"

Gülten Yankın'ın ailesinin davayı gönüllü olarak üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukatı Hande Gündoğdu, haksız tahrik indirimine karşı çıkarak, "Bizim davamızda aldatılma şüphesinin ötesinde başka bir husumet daha var. Gülten ayrılmak isterken sanık, her aşamada ayrılmak istemediğini söylüyordu. Gülten, ayrı yaşamaya başladığında, 'Kuzum' mesajının samimiyet göstergesi olduğu vurgulansa da kimsenin ahlakına, gelenek göreneğine göre hukuk kurulamaz. Varsayım ile düşünülen her şey, kadın cinayetlerinde haksız tahrik hallerini oluşturur" diye konuştu.

SANIĞIN AVUKATI, ÖLDÜRME KASTI OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Mütalaaya karşı söz verilen Emrah Yankın, "Planlayarak, tasarlayarak bir şey yapmadım. Gerçekten eşimi korkutmak amacıyla gitmiştim" dedi. Sanık avukatı, Gülten Yankın'ın sosyal medyadaki mesajlarında ise 'Kuzum' ifadesinin ötesinde çirkin yazışmalar olduğunu, eşinin aldattığı gerekçesiyle sanığın psikolojisinin bozulduğunu ve tedavi olduğunu söyledi. Sanığın cinayeti tasarlayarak işlemediğini, öldürme kastı olmadığını ileri süren avukatı, hükümle birlikte tahliyesini istedi. Son sözü sorulan Emrah Yankın, "Keşke bunlar, hiç yaşanmasaydı" dedi.

"HAKSIZ TAHRİK" VE "İYİ HAL" İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, Emrah Yankın'a 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından cezayı 'haksız tahrik' indirimi ile 24 yıla indirdi. Daha sonra sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayan heyet, 20 yıl hapis cezası vererek Yankın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"KATİLLER, İYİ HAL İNDİRİMİNDEN YARARLANIYOR"

Mahkeme çıkışında konuşan anne Cemile Arslan, "Onun sonuna kadar en büyük cezayı almasını istiyordum. Üst kurumlara kadar gideceğiz, benim yavrum mezara girdi. Onun da cezasını çekmesi lazım" dedi. Baba Cemil Arslan ise "Bu niye böyle indirim aldı ona şaşıyorum. Bu, tasarlayarak yapılan iş. Bu adalet mi haksızlık mı? Katiller, iyi hal indiriminden yararlanıyor. İndirimden yararlanmamasını istiyoruz" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hatay'da depremde evden çıkmayı başardı, sokakta enkaz altında kaldı! - Güncel haberler
GÜNDEM Evden çıkınca enkaz altında kaldı! Dehşeti anlattı
Son dakika: Çorlu'da 5 okula 'deprem' tahliyesi - Deprem nedeniyle tahliye edilen okullar
GÜNDEM Çorlu'da 5 okula 'deprem' tahliyesi
Kahramanmaraş'ta 4 katlı avize dükkanı depremde sağlam kalmayı başardı
GÜNDEM Görenleri hayrete düşürdü!
Son dakika: Kocaeli'de korkutan deprem riski! Zemin sıvılaşması ortaya çıktı... - Haberler
GÜNDEM Marmara'daki o bölgede zemin sıvılaşması riski ortaya ...
Son dakika: Deprem bölgesi ve diğer illerimizde hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 19 Şubat Pazar hava durumu! - Haberler
GÜNDEM Deprem bölgesi ve diğer illerimizde hava nasıl ...
Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı
GÜNDEM Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı
Manisa'da iki otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı
GÜNDEM Manisa'da iki otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı
Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı
GÜNDEM Zeytinburnu önlerinde tekne sürüklendi
Kocaeli'de iki grup arasında çıkan otopark kavgasında 6 kişi yaralandı
GÜNDEM İki grup arasında otopark kavgası: 6 yaralı
THY ücretsiz tahliye uçuşunu 1 Mart'a kadar uzattı
GÜNDEM THY ücretsiz tahliye uçuşunu 1 Mart'a kadar uzattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.