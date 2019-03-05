'Gülten'in katili sadece Azizhan değil'

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Meral Yıldız'ın haberine göre Gülten Aşkan, iki yıl önce Hacıbekir Mahallesi Hisar Sokak'taki boş arazide 32 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu.
Genç kızın katil zanlısı olarak Azizhan Bor tutuklandı. Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlarken ek olarak "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek" maddesinin de eklenmesini talep etti.
Müşteki avukat Müjde Tozbey Erden de, suçun sadece kasten adam öldürme olmadığını dile getirerek, "Biz mütalaaya aynen katılıyoruz. 'Sevgilim olacaksın' diye bir zorlama söz konusu. Reddedildiği için öldürmenin suçu çok ağır olmalı. Bizler ayrıca ‘eziyet çektirerek öldürme" fıkrasının eklenmesini talep ediyoruz" dedi. Gülten'in öldürülmesi olayının aylar sonra polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldığını dile getiren Tozbey ayrıca diğer tanıklar hakkında soruşturma açılmasını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Van Barosu'nun katılma talebi kabul edildi.
SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Müştekilerin ardından savunma yapan müdafi avukat ise Bor için tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Azizhan Bor'a "Kasten adam öldürme", "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı" suç işlediğinin sabit olduğunu belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
"GÜLTEN'İN KATİLİ SADECE AZİZHAN DEĞİL"
Duruşmanın ardından adliye önünde bir açıklama yapan avukat Müjde Tozbey Erden, Gülten'in kendisi ile sevgili olmak isteyen Bor'un teklifini kabul etmediği için 32 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü söyledi. Erden, "Azizhan Bor, ‘Gülten bana umut verdi sonra da reddetti. Erkekliğime laf söyledi' şeklinde savunma yapmış ve öldürme eyleminde haklı olduğunu iddia etmiş. Ve bugün sayın mahkeme tarafından Gülten'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu ceza Gülten için az tabi ki itiraz edeceğiz. Gülten'in katili sadece Azizhan değil. Bunun farkına varılsın istiyoruz. Kadına yönelen böylesi bir şiddete, katiller kim olursa olsun boyun eğmeyeceğiz." Diye konuştu. Açıklama sırasında Aşkan'ın babası gözyaşlarına hakim olamadı.
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