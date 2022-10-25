Kurtuluş Savaşı’nın Doğu cephesini kapatan ve buradaki birliklerin Batı Cephesi’ne aktarılmasına olanak sağlayan Gümrü Antlaşması sonuçları ve önemi nedir? Gümrü Antlaşmasını Türkiye adına kim imzaladı? Gümrü Antlaşması tarihi ile alakalı tüm bilgileri bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Gümrü Antlaşması Nedir?

Gümrü Antlaşması; Kurtuluş Savaşı esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasında imzalanan ve Doğu Cephesi’ni kapatan bir antlaşmadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin uluslararası alanda imzalamış olduğu ilk antlaşma olan Gümrü Antlaşması aynı zamanda Sevr Barış Antlaşması’nın geçersiz kılındığı ilk anlaşma olması açısında da büyük bir önem taşımaktadır

Gümrü Antlaşması Ne Zaman İmzalandı?

Ermenistan ile Türkiye Büyük Milet Meclisi arasında imzalanan Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanmıştır.

Doğu Anadolu’nun Ermenilerin eline geçmesini önlemek için açılan Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi; Ermenistan ile TBMM Hükümeti arasında bir dizi savaşa sahne olmuştur. Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu, 28 Eylül 1920 tarihinde Ermenilere karşı saldırıya geçmiş ve Sarıkamış ile Kars Muharebeleri sonunda Ermenilerin Kars’tan çekilmeleri sağlanmıştır.

Türk ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan muharebelerin ardından Kars ve çevresini Kazım Karabekir’e bırakmak zorunda kalan Ermenistan ordusu, günümüz Ermenistan’ın batısına çekilmiştir. Kazım Karabekir ise geri çekilen Ermenistan’ı takip ederek Iğdır’ı da ele geçirmiş ve Gümrü’ye kadar ulaşmıştır. Ermenistan ile TBMM orduları arasında burada gerçekleşen Gümrü Savaşı sonunda Ermenistan barış istemek zorunda kalmış ve iki ülke arasında 3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

Gümrü Antlaşmasını Türkiye Adına Kim İmzaladı?

TBMM’nin uluslararası alanda ilk imzaladığı antlaşma olma özelliği taşıyan Gümrü Antlaşması; Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir, Kaptancızade Hamit Bey ve Süleyman Necati tarafından imzalanmıştır.