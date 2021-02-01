Gümüş fiyatları, yeni haftaya Reddit’in tetiklediği alım çılgınlığıyla beraber yüzde 10'dan fazla yükselişle başlayarak 8 yılın zirvesini gördü.

Fazla talepten dolayı perakende satış noktaları külçe ve sikke gümüş talebiyle haftasonu dolup taşarken ABD’de Apmex gibi değerli metal satıcıları, aşırı talepten dolayı Asya piyasaları açılana kadar siparişleri işleme koyamayacaklarını söyledi.

Gümüş vadeli kontratları, Reddit kullanıcılarının akımıyla geçen haftayı neredeyse yüzde 6 yükselişle kapatmıştı. Geçtiğimiz yılı yüzde 50’ye yakın yükselişle kapatan gümüş, yıllık performansta altını ikiye katlamıştı.

Bloomberg News’a göre, altın/gümüş rasyosu son birkaç yılın düşüğünde seyrederken emtia fiyatlarını yükseltmek için GameStop’takinden daha fazla bir çaba gerekiyor.

Gümüş fiyatları yeni haftaya TSİ 11:12’te yüzde 11 yükselişle başlayarak ons başına 30,05 dolar seviyesinden işlem görüyor.