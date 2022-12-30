Sögütlü Belde Belediye Başkanı, kalp krizinden yaşamını yitirdi

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Sinan UÇAR/KELKİT (Gümüşhane), (DHA)GÜMÜŞHANE´nin Keklit ilçesi Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan (67), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Söğütlü Belediyesi´nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Rıza Arslan dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Beldemizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN BAŞKANIN YERİNE SEÇİLMİŞTİ

Arslan, 8 Mart 2021 tarihinde, aynı zamanda kuzeni olan Belediye Başkanı MHP´li Salim Koç´un koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından meclis üyeleri arasından başkanlığa seçilmişti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Kelkit Sinan UÇAR

2022-12-30 11:49:15



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