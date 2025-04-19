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        Gümüşhane'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 19:55 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:10
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        Gümüşhane'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'de trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        İkisu köyü mevkisinde A.Ş.E'nin (23) kullandığı 24 ABS 931 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 29 DB 737 plakalı tır çarpıştı.

        Kazada savrulan otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobilin sürücüsü ve beraberindeki Y.S. (31), Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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