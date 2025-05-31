Gümüşhane'de sivil savunma ve itfaiyecilik öğrencileri tatbikatlarla mesleğe hazırlanıyor

Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, tatbikatlarla mesleğe hazırlanıyor.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Erdem Soylu, AA muhabirine, bölüm öğrencilerinin teorik eğitimlerinin ardından oluşturulan parkurlardaki tatbikatlarla deneyim kazandığını söyledi.

Geleceğin sivil savunma ve itfaiyecilerini yetiştirdiklerini belirten Soylu, öğrencilere arama kurtarma alanında kendilerini geliştirecek olanaklar sağlandığını ifade etti.

Eğitimlerin sadece teoride kalmadığını belirten Soylu, "Öğrencilerimiz, uygulama alanımızda teoride öğrendiklerini hemen uygulama şansı yakalıyorlar." dedi.

Soylu, okulun bahçesindeki yangın evinde gerçekleştirilen tatbikatlarda izlenen yolu anlatarak, şöyle devam etti:

"Olaya müdahale süresini tamamen uygulamalı bir şekilde yangın evimizde görüyorlar. Aynı zamanda spor parkurlarını kurarak geleceğin itfaiyecilerini, geleceğin arama kurtarmacalarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Kulemiz var, burada iple erişim, yüksekten inme, yatay geçiş, yaralı taşıma gibi uygulamaları yapıyoruz. Kuyu çalışması yaptığımız alanlarımız da var."