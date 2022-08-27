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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli ikramiyesini telefon dolandırıcılarına kaptırdı

DHA

Emekli ikramiyesini telefon dolandırıcılarına kaptırdı


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) emekli olduktan sonra memleketi Gümüşhane'ye dönen Musa Güzel (60), emekli ikramiyesinin 200 bin lirasını, kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp daha önce çektiği kredinin dosya masraflarını geri ödeyeceklerini söyleyen telefon dolandırıcılarına kaptırdı. Tuzağa düştüğünü söyleyen Güzel, "25 yıllık birikimim 1 saatte gitti. Herkes çok dikkatli olsun" dedi.
İETT´de 25 yıl işçi olarak çalışan Musa Güzel, sağlık nedeniyle erken emekli olup, ev yapma hayaliyle memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesine döndü. Güzel'i telefonla arayıp, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, kredi kartı aidatıyla daha önce kullandığı kredilerin dosya masraflarını geriye ödeyeceklerini söyledi. Güzel, telefondaki kişiye kimlik bilgilerini verip, istenilen bazı numaraları da tuşladı. Bu şekilde kimlik bilgilerini ele geçirip, telefonunu yönlendiren şüpheliler, Güzel'in hesabındaki 300 bin liranın 200 bin lirasını bir bankaya havale edip dolandırdı. Telefonu kapattıktan sonra şüphelenip, hesabının bulunduğu bankayı arayan Güzel, dolandırıldığını anladı. Hesabını kalan paranın çekilmemesi için hemen bloke ettiren Güzel, emniyete gidip şikayetçi oldu.
'BİRİKİMİM GİTTİ'
Yaşadıklarını anlatan Güzel, "Bir kadın, bankanın genel müdürlüğünden beni aradığını söyledi. Ben de numaranın sonu banka numarası olduğu için inandım. Bana, daha önce kredi aldığımı söyledi ve ben de doğruladım. Kimlik bilgilerimi verdim. Şimdi 'biz sizin kartınızdaki puanları size iade edeceğiz, gelen mesajı onaylayın' dedi. Ben de onayladım. Onay sonrası bana 'yarına kadar internet bankacılığına girme' deyince, 'eyvah dolandırıldım' dedim. Tüm hayallerim suya düştü. Çok mağdurum. 25 yıllık birikimim 1 saatte gitti" dedi.
'BİLMEYEREK DÜŞTÜM BU TUZAĞA'
Bankasına sitem edip herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Güzel, "Hesabımdan 1 saat boyunca işlem yapılırken neden ben banka tarafından uyarılmadım? 200 bin liram gitti. Bu parayla ev yapacaktım. Banka ertesi gün beni arayarak 'Musa Bey bu harcamayı siz mi yaptınız?' diye soruyor. Bilmeyerek düştüm bu tuzağa. Bari başkaları düşmesin" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Köse Sinan Uçar
2022-08-27 09:47:19

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