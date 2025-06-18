Gümüşhane'nin saklı cenneti: Santa Harabeleri

"BEN ÖMRÜMDE BU KADAR ÇİÇEK ÇEŞİDİ GÖRMEDİM"

Tarihi Taşköprü Yaylası ve Santa Harabeleri'nde bulunan diğer tarihi köprüleri de inceleyen sporculardan Zehra Aygün, "İlk defa bu parkura katıldım. Çok mutlu oldum çünkü tablo gibi çiçeklerin arasında yürüdük. Sis olmasaydı daha güzel olacaktı, daha çok manzara görecektik. Ben ömrümde bu kadar çiçek çeşidi görmedim. Bu parkura bir daha gelmek isterim" dedi.