Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gümüşhane'nin saklı cenneti: Santa Harabeleri

        Gümüşhane'nin saklı cenneti: Santa Harabeleri

        Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan Santa Harabeleri, binbir renkli çiçekleri, kuş sesleri ve mistik atmosferiyle büyüledi...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:04 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan ve adeta zamanın durduğu "Kayıp Santa Yolu" olarak adlandırılan 14 kilometrelik parkurda eşsiz bir doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

        2

        Binbir renkli çiçeklerin, kuş seslerinin ve mistik atmosferin iç içe geçtiği yürüyüşte Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 38 doğasever, doğanın kalbinde tarihin izlerini sürdü, bölgenin güzelliklerine hayran kaldı.

        3

        Sis ve çise eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte ormanların derinliklerinde, taş döşeli patikalarda ilerleyen sporcular, adeta bir açık hava müzesini andıran çok sayıda tarihi yapı ve köprüyle karşılaştı, Santa Harabeleri'nin büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir yürüyüş yaptı.

        4

        RENGARENK ÇİÇEKLER VE TARİHİ PATİKALAR

        Çevresindeki yemyeşil ormanları, huzur dolu yürüyüş yolları ve mistik yapısıyla ziyaretçilerine doğanın kalbinde dingin anlar yaşatan Santa Harabeleri'nde geçmişin izlerini süren bir yolculuk yapan 38 GÜDAK üyesi doğasever ormanların derinliklerinde taş döşeli patikalar, köprülerle tarihin bir araya geldiği bir deneyim yaşadı.

        5

        Yemyeşil ormanların arasında, taş döşeli tarihi patikaları takip eden doğaseverler, geçmişin izlerini günümüze taşıyan çok sayıda tarihi yapı ve köprüyle karşılaştı. Zifin çiçekleri, papatyalar ve orman çilekleriyle süslenen doğa manzarası, yürüyüşe ayrı bir renk kattı.

        6

        Araçla bölgeye ulaşan sporcular İşhanlı Mahallesi'ni aştıktan sonra tarihi patika yoldan yürüyüşe devam etti. Orman içinden eşsiz manzaralar ve kuş cıvıltıları eşliğinde tarihi köprüleri aşarak tarihi Ayene Yaylası'ndan geri dönen sporcular yine tarihi patika yolu takip ederek Terzili Mahallesi'ne ulaşıp yürüyüşü sonlandırdı.

        7

        "BEN ÖMRÜMDE BU KADAR ÇİÇEK ÇEŞİDİ GÖRMEDİM"

        Tarihi Taşköprü Yaylası ve Santa Harabeleri'nde bulunan diğer tarihi köprüleri de inceleyen sporculardan Zehra Aygün, "İlk defa bu parkura katıldım. Çok mutlu oldum çünkü tablo gibi çiçeklerin arasında yürüdük. Sis olmasaydı daha güzel olacaktı, daha çok manzara görecektik. Ben ömrümde bu kadar çiçek çeşidi görmedim. Bu parkura bir daha gelmek isterim" dedi.

        8

        Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Aleyna Gün de "Çok güzel tarihi alanlarda, tarihi bir yolda yürüyüş yaptık. Çok güzeldi. Zifin çiçeklerinin rengarenk yolumuzu süslemesiyle birlikte aynı zamanda bize yağmur da eşlik etti. Yağmurun çıkardığı toprak kokusu ile doğayla bütünleştik. Çok güzel bir deneyimdi. Doğayı seven, kültürü seven herkesin Gümüşhane'nin güzelliklerini deneyimlemesini isterim. Hepinizi Gümüşhane'ye bekleriz" ifadelerini kullandı.

        9

        SANTA HARABELERİ

        "Vadideki cennet" ve "Doğa ve tarihin kucaklaştığı yer" olarak da adlandırılan, yüzlerce yıllık taş binaları, kiliseleri, çeşmeleri ve eşsiz doğasıyla büyüleyici bir atmosfere sahip olan Santa Harabeleri, yüzlerce yıllık eserleriyle ziyaretçilerine hem zamanda yolculuk yaptırıyor hem de eşsiz manzaralarıyla hayran bırakıyor.

        10

        Kimi kaynaklara göre 17. yüzyılda kimi kaynaklara göre de daha eski tarihlerde kurulduğu bilinen ve 7 mahalleden oluşan Santa Harabeleri, her bir mahallesinde dönemin özelliklerini yansıtan ve zamana meydan okurcasına dimdik ayakta duran tek ve iki katlı evleri, kiliseleri, okulları, şelaleleri ve çeşmeleriyle döneminin kendine özgü sivil mimari özelliklerini sergiliyor.

        Doğu Karadeniz'in önemli kültürel miraslarından birisi ve geçmişin izleriyle dolu olan Santa Harabeleri, tarihi ihtişamı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer ve enfes manzaralar sunuyor.

        #Santa Harabeleri
        #gümüşhane
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Muhtar ve belediye ekibini iş yerine kilitlediler!
        Muhtar ve belediye ekibini iş yerine kilitlediler!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
        Yeni vergi kanunu neden hazırlanıyor?
        Yeni vergi kanunu neden hazırlanıyor?
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı