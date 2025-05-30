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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gümüşhane olayları: O anlar kamerada! Yavru ayı tünele girdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Yavru ayı tünele girdi!

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, bir tünelde koşan ayı, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:13 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:13
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        O anlar kamerada! Yavru ayı tünele girdi!
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        Gümüşhane'de şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Torul ilçesi sınırlarında yer alan bir kara yolu tünelinde araçlarıyla seyir halindeki vatandaşlar, karşılarında koşan bir ayıyı görünce şoke yaşadı.

        ARAÇLARIN ÖNÜNDE KOŞTU

        İHA'daki habere göre ayı, uzun süre tünelde koşarak araçların önünde ilerledi. O anlar araç içinden cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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        #gümüşhane
        #Son dakika haberler
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