1. DENGESİZ BESLENME

Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller yeterince alınmadığında enerji seviyesi düşer ve yorgunluk hissi artar.

2. YETERSİZ VE KALİTESİZ UYKU

Gece boyunca kaliteli bir uyku uyumamak, vücudun yeterince dinlenememesine yol açar ve bu da gün boyu bitkinliğe neden olur.

3. STRES

Sürekli stres altında olmak hem zihinsel hem fiziksel enerji kaybına neden olabilir. Zihni yoran stres, motivasyonu da düşürür.

4. DEHİDRASYON (SIVI EKSİKLİĞİ)

Yeterli miktarda su tüketilmediğinde vücut fonksiyonları yavaşlar. Su eksikliği enerji düşüklüğüne ve halsizliğe sebep olur.

5. KRONİK HASTALIKLAR

Anemi, diyabet, tiroid bozuklukları gibi kronik rahatsızlıklar da sık görülen yorgunluk sebepleri arasındadır.