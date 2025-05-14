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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Günay Güvenç: İçimde fırtınalar kopuyor - Futbol Haberleri

        Günay Güvenç: İçimde fırtınalar kopuyor

        Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından, "Çok mutluyuz, içimde fırtınalar kopuyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 23:26 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:26
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        "İçimde fırtınalar kopuyor"
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupaya ulaşan Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, galibiyeti değerlendirdi.

        "İÇİMDE FIRTINALAR KOPUYOR"

        Günay Güvenç, "İçimde fırtınalar kopuyor. Manevi değeri çok yüksek benim için. Gaziantep'te 5 yıl geçirdim, burada kazanmak daha da mutluluk verici. İçimde çok şey var. Çok mutluyuz. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi biraz kutlayacağız. İnşallah hafta sonu da ligde şampiyonluğa ulaşacağız." dedi.

        "MUSLERA'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

        Deneyimli kaleci ayrıca, "Ben ne zaman oynasam Nando bana hep destek çıktı ve arkamda durdu. Ona çok şey borçluyum. Ondan çok şey öğrendim iki yılda. Hocam kupaya benimle başladı ve benimle bitirdi. Kupa bizim hepimizin. Ne kadar katkı verirsem o kadar güzel. Katkı verdiysem çok güzel. Bu taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

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