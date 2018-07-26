Günün ilk saatlerinde sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza günaydın mesajı göndererek onları mutlu etmek ister misiniz? O zaman doğru adrestesiniz. Sosyal medya aracılığıyla paylaşabileceğiniz veya SMS yoluyla gönderebileceğiniz en güzel günaydın mesajlarını sayfamızda derledik. İşte arkadaşa ve sevgiliye gönderilebilecek en güzel günaydın mesajları...
GÜNAYDIN MESAJLARI: 2018
* Sabahı şerifleriniz hayırlı olsun, Mevlam bugününüzü dünden daha hayırlı kılsın inşallah... Selametle
* Yastığı kıskanır mı insan? Her gece kokunla uyuyan ve her sabah yüzünün güzelliğiyle uyanan o. Yastık olmayı dilediğim bir günden daha günaydın!
* Güneş kadar Aydınlık, Gözlerin kadar Güzel, Sözlerin gibi Kusursuz bir güne merhaba demek için tam zamanı Günaydın Sevgilim.
* Her sabah uyanır uyanmaz aklıma gelen ilk şeyin sen olması ne kadar da güzel değil mi? İlk günaydının benden. Günaydın canım.
* Öpücüklerle uyandırmak isterdim seni, yanımda olsan sarardım o nazik tenini, seviyorum seni sabahım sensin benim tek ilacım günaydın aşkım
* Bugünde Gözlerimi Seninle Açtım hayata, Senin Adınla Baktım Evdeki her eşyaya, Adını Anıp Dinlediğim Şarkılarda Hep San varsın bebeğim yaşarcasına Günaydın Birtanem.
* Günaydın sevgilim. Kokunla uyuyup güzel yüzünle uyanacağım günlere her geçen gün daha az kalıyor. Dünyayı güzelleştirense şey ise yine bu güzel günlerin giderek yaklaşması!
* Sabahın Kor Güneşi Vursun Suratına öpsün güneş seni benim yerime usulca, gözlerini açtığında ben olayım gözlerinde ben olayım odanın her yerinde günaydın sevgilim.
* Kollarına sarılıp da uyuyacağım günler kadar yakın huzur. Ama şimdi gözlerini açman lazım. Huzurun güne uyanması lazım. Günaydın huzurum!
* Günaydın canımın diğer yarısı. Hadii uyan da tamamlanayım artık, tümleşsin sol yanım.
* Yaşanacak bütün senelerin üstünde Adın, Bütün Günlerin üstünde ise gözlerin yazılı sevgilim Günaydın Olsun Sana.
* Güzelliğin Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim günaydın sevgilim.
* Şu hayatta sahip olup olabileceğim en güzel şey sensin. Bunun ise en büyük kanıtı yanımda uyanıyor olman. Günaydın hayatım.
* Uyanır uyanmak aklıma gelen ilk şeysin. Günaydın sevgilim.
* Güneşin ilk ışığı sensin sanki… Gözlerini açmanla aydınlanıyor ortalık. Dışarı bakıyorum da hala karanlık. Hadi uyan güneş görsün insanlık.
* Karanlık bir yolun sonuydu seninle tanıştığımda. Şimdi sayene gecemin gündüzden farkı yok. Hayatımı aydınlatmaya devam etmek için gözlerini açman gerek. Günaydın sol yanım.
* Geceler seni tanıdıktan sonra daha uzun gelmeye başladı. Uyuduğun zamanlarda da özlüyorum artık seni. Benimle uyanacağın sabahlar için dua ediyorum. Günaydın!
* Bir Sabahı Bir de Gözlerini Özledim Sevgilim, Sensiz kaçıncı Sabahım Hatırlamaz oldu bedenim, dön artık sevgilim dön artık herşeyim sensiz başlayan güne, gün diyemem sevgilim. Günaydın herşeyim...
* Olmasını istediğim ne varsa seninle olmasını istiyorum. Hadi gülümse. Bugün her zamankinden daha güzel uyandın.
* Gözlerin, Bugüne öyle bir açki herşey istedipğin gibi gitsin bebeğim Günaydın.
* Bir şehrin en güvenilir ve en yüksek yeri senin göğsün. Günaydın!
* Her günün Ayrı Bir güzelliği Olsun yanında güne Gülerek Başla Sevgilim, Bugünde Seni Kıskansın herşeyim Günaydın.
* Merhaba Hayata Merhaba! Uyandım Aşkımın Adıyla Bu yeni Sabaha, Haydi Sende Kalk birtanem beni yalnız Bırakma :) Günaydın Aşkım Sanada
* Sensiz bir sabaha uyanmak varlığımın doğasına hakaretti. Hak ettiği ise seninle uyanmak! Günaydın ömrüm.
* Günün aydın olsun bugün benden sana bir armağan olsun günaydınlar bebeğim.
* Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı halisin Sevgilim Günaydın.
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