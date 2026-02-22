Günce, çıtasını yükseltti

Genco Arı Production etiketiyle dijital platformlarda yerini alan yeni Günce şarkısı 'Sor'; piyano, davul ve yaylılarla genişleyen bir ses alanı kuruyor. Kendi sözlerini ve melodilerini sıklıkla paylaşma kararı alan Günce, şimdiye kadarki en bütünlüklü ve en bilinçli risk aldığı şarkılarından birini dinleyicilerine sundu.

Günce akustik yapıya sahip yeni teklisi için şunları söyledi; "Aşk aslında insanın kendine açtığı bir savaş. Korktuğun her şey senin içinde. Elbet Aşk da…Biraz bu ironinin içinde dolaştığım zamanlarda yazılmış bir şarkı. Aslında sözleri fazla dramatik görünse de, kendi içinde verdiği savaşı düşe kalka olsa da kazanan biri var."

Günce, yıllar içinde ne kadar yol kat ettiğine dikkat çekiyor. 'Sor'; dinleyende yaşamın temposunu yavaşlatıp, içindeki tatlı ve hoş duyguları harekete geçiriyor.