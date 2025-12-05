Habertürk
        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK 2025: Altında rota değişti! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 5 Aralık 2025 ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları

        Altın, yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve gelecek hafta gerçekleşecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde temkinli pozisyon almasıyla Perşembe günü hafif gerilemişti. Sarı metal haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Günü 5 bin 745 TL seviyesinde açan gram altın 5 bin 786 TL'den alıcı buluyor. Peki ons altın kaç dolardan işlem görüyor? 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 19:56 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:56
        Altın, yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Aralık toplantısı öncesinde temkinli pozisyon almasıyla Perşembe günü hafif düşüş yaşamıştı. Haftanın son işlem gününde güncel altın fiyatları alış-satış rakamları merak konusu oldu. Ons altın günü 4 bin 202 dolar, gram altın 5 bin 786 TL seviyesinde açtı. Peki, şu an 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 5 Aralık 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.786,4420

        Satış: 5.787,0850

        GRAM ALTIN FİYATLARI

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.227,29

        Satış: 4.227,99

        ONS ALTIN FİYATI

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.258,5300

        Satış: 9.462,3100

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.036,0800

        Satış: 37.735,4900

        CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.826,00

        Satış: 38.068,00

        TAM ALTIN FİYATLARI

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.453,50

        Satış: 18.918,83

        YARIM ALTIN FİYATLARI

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.022,69

        Satış: 37.721,94

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.480,34

        Satış: 39.460,59

        ATA ALTIN FİYATI

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.198,84

        Satış: 4.298,96

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.293,81

        Satış: 5.532,53

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 94.215,00

        Satış: 95.024,00

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
