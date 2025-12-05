Altın fiyatları yükselişte! İşte 5 Aralık 2025 ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları
Altın, yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve gelecek hafta gerçekleşecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde temkinli pozisyon almasıyla Perşembe günü hafif gerilemişti. Sarı metal haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Günü 5 bin 745 TL seviyesinde açan gram altın 5 bin 786 TL'den alıcı buluyor. Peki ons altın kaç dolardan işlem görüyor? 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 5 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.786,4420
Satış: 5.787,0850
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.227,29
Satış: 4.227,99
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.258,5300
Satış: 9.462,3100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 37.036,0800
Satış: 37.735,4900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.826,00
Satış: 38.068,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.453,50
Satış: 18.918,83
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 37.022,69
Satış: 37.721,94
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.480,34
Satış: 39.460,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.198,84
Satış: 4.298,96
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.293,81
Satış: 5.532,53
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 94.215,00
Satış: 95.024,00