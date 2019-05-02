Güncel sigara fiyatları ne kadar? 2019 Sigara fiyatları zammı? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Resmi Gazete'den yayınlanan kara ile sigara fiyatlarındaki yeni düzenleme belli oldu.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Sigarada yılbaşında sıfırlanan asgari maktu vergi oranı paket başına 5.36 lira olarak geri geldi. 1 paket sigara bu fiyatın altına satılamayacak. Sıfırlanmadan önceki maktu vergi 5.6 liraydı. Yapılan düzenleme ile 7.5 liraya satılan en ucuz sigaralar 8 liraya çıkmak zorunda kalacak.

Veya firmalar 50 kuruşu ceplerinden karşılayacak. Pazarın yüzde yarımının 7.5 liraya satılan ucuz sigaradan oluştuğu hesaplanıyor. Yani yeni düzenleme ile doğru bir yola girilse de pazarın çok küçük bir kesiminin etkilenmesi hem vergi gelirleri hem de sigara tüketiminin azaltılması için yeterli görülmedi.

SİGARADA NE DEĞİŞTİ?