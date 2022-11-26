Araştırmalardan elde edilen diğer bilgiler şöyle;

- Bir kişi, günlük harcadığı enerjiyi iki katına çıkardığında fazladan 1 litre su daha tüketmesi gerekiyor.

- Kilolu insanların su ihtiyacı daha fazla. Deneyde, 50 kilo olan bir kişi 2.5 litre su tüketirken, 95 kiloda olan başka biri 5 litre su tüketti.