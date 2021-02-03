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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni Anayasa çağrısını yeniledi. Erdoğan, "Olumlu katkıda bulunmak isteyen herkesi yeni anayasa çalışmaları içinde görmek istiyoruz" dedi.

Yeni Anayasa tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni mesajlar geldi.

AK Parti'nin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan yeni Anayasa çağrısını yeniledi.

"Önceki gün, hukuk ve ekonomi reformlarımızla ilgili milletimizi bilgilendirirken, yeni sivil bir anayasayı tartışmanın vaktinin geldiğini de söylemiştik" diyen Erdoğan, "Bu anayasa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve tarihi adımlar üzerinde inşa edilecektir. Mevcut anayasayı bir kenara bırakıp, yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak engin ufuklar da açacaktır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı olumlu açıklamaları memnuniyetle karşıladık" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar kadar muhalefete de sorumluluk düştüğünü hatırdan çıkarmamalıyız. Ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirmesinin zor olduğunu gördük. Bundan sonra Türkiye'nin partisi gibi davranan yerli ve milli olmayı başaran bir ana muhalefet görmeyi ümit ediyoruz. Demokrasilerde muhalefetin ne kadar önemli olduğu bilincinde bir parti olarak, böyle bir gelişmeden mutluluk duyarız. Yapılan reformların demokratik ve ekonomik kazanımların çarpan etkisi görmesini de ancak bu şekilde sağlayabiliriz. AK Parti olarak bu doğrultuda bize 1 adım gelene 5 adım, büyük ve güçlü Türkiye için ne gerekiyorsa yapmakta tereddüt etmeyiz."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜM PARTİLER KATILMALI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yeni Anayasa çağrısında bulunarak, "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır" diye seslendi.

TBMM Başkanı Şentop, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TBMM Başkanı Şentop, "Yeni anayasaya tartışması, Türkiye'de birçok tartışmayı anayasa içerisinde düzenlenen hükümler, kurumlar bakımından içinde barındırdığından bence böyle bir çağrı gerçekten heyecan verici. Daha önce bu işlerin içinde bulunmuş, iki yıla yakın bir emek sarf etmiş biri olarak daha bunu büyük heyecanla karşıladım." diye konuştu.

Meclis Başkanı olarak, bu konuda bütün partileri bir araya getirmek, yeni bir uzlaşma komisyonu kurmak konusunda inisiyatif alıp almayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, partilerin tutumlarını görmeleri gerektiğini, bütün partilerin görüşlerinin ortaya çıkmadığını belirtti. Şentop, "Olursa çok iyi olur" dedi.

Anayasa değişikliğinde nerelere dokunulmak gerektiğinin sorulmasına Şentop, "Yeni anayasa, yepyeni, tamamen şu anki anayasada bulunmayan hükümlerden oluşan bir anayasa anlamına gelmiyor. Birçok konuda yerleşik hükümler var, değişmeyecek hükümler var, uzun süredir yürürlükte olduğu için benimsenmiş, yerleşmiş hükümler var. Önemli olan anayasanın paradigması, halk tarafından seçilmiş bir Meclis tarafından yapılması. Usulüne göre seçilmiş bir Meclis tarafından yapılması." karşılığını verdi.

Şentop, sistemle ilgili revize edilecek noktaların olup olmadığına ilişkin soruyu, "Mutlaka değişmesi gereken, bu sistemin işleyişiyle ilgili şu noktalarda sorun var diyebileceğimiz, anayasa hükümleri bazında düzenlemede bir sıkıntı, bir zorunluluk görmüyorum. " diye yanıtladı.

"Partili Cumhurbaşkanlığı" eleştirilerinin anımsatılması üzerine Şentop, bunu, "Tekerlekleri olan araba" tartışmasına benzetti. Şentop, arabanın zaten tekerleklerinin olduğunu ifade ederek, "Başkanlık sisteminde, cumhurbaşkanı, başkan zaten partilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, sistemi tartışmak için önce Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirmek gerektiği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Şentop, "Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele almak hatta yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu yapmak gerekir." ifadesini kullandı.

ADALET BAKANI GÜL: HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız. Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yeni anayasa ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız." dedi.

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Bakan Gül, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklamasındaki, yeni anayasa ile ilgili bölümüne ilişkin de şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'de hukuk reformunu kararlı bir şekilde sürdürürken Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi hukuk reformuyla beraber Türkiye'de özgürlüğü daha da arttıracağız. Türkiye'de darbenin tortularının kaldığı anayasaya, darbe anayasasının zihniyetine son vereceğiz. Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız. Anayasa toplumsal sözleşmedir. Diyarbakır'ın da Edirne'nin de zenginin de fakirin de kadının da erkeğin, gencin de yaşlısının da memurun da işçinin de kendisini gördüğü, ruhuyla 'bu benim anayasam' dediği anayasayı da normatif belgeyi de yine milletle beraber yapacağız. Çünkü bizim millete bir sözümüz var; bunu da yine AK Parti gerçekleştirecek. Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız. AK Parti 19 yılda çok önemli reformlar yaptı, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz millet yoludur, Türkiye'nin daha da güçlenmesi yoludur. Bunu da Cumhur İttifakı ile hep birlikte yapacağız. Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak."