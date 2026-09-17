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        Haberler Gündem Eğitim 2026-YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor

        2026-YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin bugün başlayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        2026-YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor

        ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

        Bugün saat 16.00'da başlayacak 2026-YKS ek yerleştirme tercih işlemleri, 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

        Adaylar, tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.os

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