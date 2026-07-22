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        30 metrelik uçurumda mucize!

        Ordu'da 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        30 metrelik uçurumda mucize!

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre U.A.H. (36) idaresindeki otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlimanı mevkisinde aydınlatma direğine vurduktan sonra refüjü aşarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

        Otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören Yılmaz Demireğen, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin devrilmesi sırasında şiddetli bir ses duyduklarını söyledi.

        Demireğen, "Arkadaş da bir sıkıntı yok. Bu da olayın sevindirici tarafı. İlk etapta uçak düştü diye düşündüm. Dört metre geri gelse bizim üzerimize geliyordu. Hamdolsun ki öyle bir sıkıntı olmadı." dedi.

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