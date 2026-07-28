4 ağır yaralı! Otomobil şarampole devrildi
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 18:48 Güncelleme:
DHA'nın haberine göre; kaza, akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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