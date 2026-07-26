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        "700-800 arkadaşımız içeriye giremedi"

        CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "figüran partili" tartışması hakkında açıklama yaptı. Tekin, "Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarda sizleri karşılayacağız. Ne zaman bu itirafçılarla ilgili laf etsem o kirli medyanın bütün kimyası bozuluyor." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 13:28 Güncelleme:
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        "700-800 arkadaşımız içeriye giremedi"
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        CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "figüran partili" tartışması hakkında, "Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarda sizleri karşılayacağız. " dedi.

        Tekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ne zaman bu itirafçılarla ilgili laf etsem o kirli medyanın bütün kimyası bozuluyor. Şimdi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü. İş adamlarıdır. İş adamları kurumlarda kudretli durabilmenin bir yolunu ararlar siyasetçi satın alırlar. Bu zatı muhterem Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki önemli aktörünü satın almış. Bunun bir tanesi Özgür Karabat, ikincisi Burhanettin Bulut. Özgür Karabat mali işlere bakıyor, Burhanettin Bulut, medya satın almaya bakıyor. Çok üzüldüm. Birgün Gazetesi'ne çok üzüldüm. Nasıl kirlendiniz ya. Yani Aziz İhsan, Burhanettin'i satın alıyor, Burhanettin de parasıyla sizlerin haberlerini satın alıyor. Evime Birgün'den başka gazete girmiyordu. Geldiğimiz duruma bak. Yine uzun süredir bütün bu medya üçgeni merkezinde olan, gözüm hepimizin üstünde. Çok açık söylüyorum buraya girerken ben de arkadaşlarıma söyledim, kelle vermeye hazır mısınız? Kefenlerimizi giyerek geldik buraya. Sizden korkan sizler gibi olsun. "

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