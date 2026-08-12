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        Haberler Gündem Güncel Şahinbey'in "Evlilik Okulu" projesinde 951 çift eğitimini tamamladı

        Şahinbey'in "Evlilik Okulu" projesinde 951 çift eğitimini tamamladı

        Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi'nin "Evlilik Okulu Projesi" kapsamında 951 çift eğitim programını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 13:11 Güncelleme:
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        951 çift "Evlilik Okulu"ndaki eğitimini tamamladı

        Şahinbey Belediyesi tarafından 2009'da hayata geçirilen Evlilik Okulu Projesi, evlilik hazırlığındaki çiftlerin aile hayatına ilişkin bilinçlenmesine katkı sunuyor. Son eğitim döneminde programa katılan çiftlere, aile, çocuk ve evlilik hayatına ilişkin eğitimler verildi.

        Programa Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halis Aydemir de katıldı. Aydemir, sağlıklı aile yapısında iletişim, anlayış ve sorumluluk paylaşımının önemini belirtti.

        Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da aile kurumunu güçlendiren çalışmaları önemsediklerini belirterek, projeyi bu anlayışla sürdürdüklerini ifade etti. Tahmazoğlu, proje kapsamında 951 çiftin eğitim programını tamamladığını kaydetti.

        Eğitimlerini tamamlayan çiftlere sertifikaları verildi. Proje kapsamında çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları, aile içi iletişimlerini geliştirmeleri ve evlilikte karşılaşabilecekleri sorunlara hazırlıklı olmaları hedefleniyor.

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        #gaziantep haberleri
        #Evlilik Okulu Projesi
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