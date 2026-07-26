Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem ABB'den Mamak ve Altındağ'daki su kesintisine ilişkin açıklama

        ABB'den Mamak ve Altındağ'daki su kesintisine ilişkin açıklama

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarında yaşanan su kesintisine ilişkin arızanın 11-12 saat içinde giderilebileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 20:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABB'den su kesintisine ilişkin açıklama

        ABB'den yapılan açıklamada, Mamak ve Altındağ'ın üst kotlarında yaşanan su kesintisinin, P11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının trafoda hasara yol açması nedeniyle yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mert, trafo ve hasar gören kabloların yenilenerek bölgeye yeniden su verilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

        Bir gün önce P10 Pompa İstasyonu'nda yaşanan arızanın gece saatlerine kadar süren çalışmayla giderildiğini ve bölgeye yeniden su verilmeye başlandığını belirten Mert, "11-12 saat gibi kısa bir zamanda hem trafoyu hem de kabloları yenileyeceğiz. Bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirip suyu vermeye çalışacağız. En kısa zamanda arızayı gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sınırdaki mahalleler asfaltla tanıştı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç'ta sınır hattındaki 7 mahalleyi kapsayan 8 kilometrelik sathi asfalt çalışmasını tamamladı. Yıllardır bozuk yollar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, modern ve güvenli yollara kavuşurken, mahalle sakinleri bölgenin 50 yılı aşkın sürenin ardından il...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong