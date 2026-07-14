Adana'da otoyol gişelerinde feci kaza: 1 ölü
Adana Ceyhan'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 00:28 Güncelleme:
Adana'da Barış Yaşa'nın (24) kullandığı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre Barış Yaşa, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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