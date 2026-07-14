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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da otoyol gişelerinde feci kaza: 1 ölü

        Adana'da otoyol gişelerinde feci kaza: 1 ölü

        Adana Ceyhan'da otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 00:28 Güncelleme:
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        Otoyol gişelerinde feci kaza: 1 ölü
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        Adana'da Barış Yaşa'nın (24) kullandığı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre Barış Yaşa, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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