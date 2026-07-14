Adana'da otoyol gişelerinde feci kaza: 1 ölü

Ahmet Mumcu, Fransa polisiyle bir kez daha sorun yaşadı

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Fransa Bisiklet Turu'nda her etabın finiş çizgisinde Türk bayrağı dalgalanıyor. Ekran başındaki milyonları merak içinde bırakan o gizemli Türk, Ahmet Mumcu, Fransa polisiyle bir kez daha sorun yaşadı