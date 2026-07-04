Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Adana'daki olay, gece saatlerinde Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, ailelerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtığı kavgada, Salih Ö., İsa Ö., Hacı A. ve Abdullah Ü. vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, 4 yaralı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Ö.'nün başından vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.