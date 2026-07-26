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        Haberler Gündem Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 19:56 Güncelleme:
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        Adana'da silahlı saldırı: 3 ölü

        Adana'da yaşanan olayda, otomobille Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisine giden Osman A. (28) yanındaki Semra Yılmaz'a (44) tabancayla ateş etti.

        Park halindeki bir araçta oturan Ali Can Demir (25) ve akrabası Sinan İlbey'i (28) de olaya şahit oldukları gerekçesiyle silahla vuran zanlı, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, vurulan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanan Osman A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Semra Yılmaz'ın, kendisini rahatsız ettiği ve evinin önünde taşkınlık çıkardığı öne sürülen zanlıyı uzaklaştırmak için birlikte Rüzgarlı Tepe mevkisine gittiği öğrenildi.

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