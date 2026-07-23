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        Adıyaman'da ve Balıkesir'de orman yangını

        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:46 Güncelleme:
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        Adıyaman'da ve Balıkesir'de orman yangını

        Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Alancık köyü kırsalında ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sarp ve kayalık bölgede çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, DSİ, Sincik Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. 2 yangın söndürme helikopterinin hava desteği sağladığı orman yangınına karadan da çok sayıda arazöz ve köylüler müdahale ediyor.

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        Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız ve Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, yetkililerden yangının seyri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, “İlçemiz Alancık Köyü’nde çıkan orman yangınına, Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, DSİ, Sincik Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında sahadaki süreci yakından takip etmektedir. Yangına karadan çok sayıda arazöz ve ekip, havadan ise 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor” diye konuştu.

        BALIKESİR'DE DE YANGIN

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Çamoba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye ilk olarak Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 uçak olmak ile 30 personel sevk edildi.

        Ayvalık Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği de bir araçla ekiplere destek verdi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken 4 arazöz ve 2 su ikmal aracı daha takviye olarak bölgeye yönlendirildi.

        ANTALYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alan dışındaki arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kirişçiler Mahallesi'ndeki ormanlık alan dışındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına 3 helikopter, 2 uçak, 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale etti.

        Yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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