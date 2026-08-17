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        Haberler Gündem Güncel AFAD'dan '17 Ağustos Marmara Depremi' paylaşımı

        AFAD'dan '17 Ağustos Marmara Depremi' paylaşımı

        AFAD'ın sosyal medyada hesabından yapılan paylaşımda, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 27'nci yılı dolayısıyla, felakette hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 06:09 Güncelleme:
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        AFAD'dan 'Marmara Depremi' paylaşımı

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 27'nci yılında depremde hayatını kaybedenleri andı.

        Başkanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü... 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki; hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır." ifadelerine yer verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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        #AFAD
        #haberler
        #17 Ağustos 1999 Marmara Depremi
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