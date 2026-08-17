AFAD'dan '17 Ağustos Marmara Depremi' paylaşımı
AFAD'ın sosyal medyada hesabından yapılan paylaşımda, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 27'nci yılı dolayısıyla, felakette hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 06:09 Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 27'nci yılında depremde hayatını kaybedenleri andı.
Başkanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü... 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki; hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır." ifadelerine yer verildi.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ