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        Haberler Gündem Güncel Afyonkarahisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem

        Afyonkarahisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 04:46 Güncelleme:
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        Afyonkarahisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dinar olan sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi.

        Depremin, 7,02 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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