Afyonkarahisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 05 Kasım 2026 - 04:46 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dinar olan sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi.
Depremin, 7,02 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
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