Ailem Güvende” operasyonunda Emre Tanış yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emre Tanış yakalandı.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Tanış’ın, bazı erkek mağdurları para karşılığı iş insanlarıyla buluşturduğu ve bu ilişkiler üzerinden kazanç sağladığı öne sürüldü.

Tanış hakkında, çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiaları üzerine soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. Savcılık tarafından yürütülen incelemede, elde edilen dijital materyaller ve diğer delillerin değerlendirildiği belirtildi.

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Tanış’ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın detayları ve yeni gelişmelerin ilerleyen süreçte netleşeceği bildirildi.