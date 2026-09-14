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        Haberler Gündem Ailem Güvende” operasyonunda Emre Tanış yakalandı

        Ailem Güvende” operasyonunda Emre Tanış yakalandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emre Tanış yakalandı. Soruşturma dosyasındaki tespitlerde, Tanış'ın bazı erkek mağdurları para karşılığı iş insanlarıyla buluşturduğu ve bu ilişkiler üzerinden gelir elde ettiği iddiaları yer aldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 21:36 Güncelleme:
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        "Ailem Güvende" operasyonunda yakalandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emre Tanış yakalandı.

        Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Tanış’ın, bazı erkek mağdurları para karşılığı iş insanlarıyla buluşturduğu ve bu ilişkiler üzerinden kazanç sağladığı öne sürüldü.

        Tanış hakkında, çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiaları üzerine soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. Savcılık tarafından yürütülen incelemede, elde edilen dijital materyaller ve diğer delillerin değerlendirildiği belirtildi.

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        Tanış’ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın detayları ve yeni gelişmelerin ilerleyen süreçte netleşeceği bildirildi.

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        #Ailem Güvende
        #Emre Tanış
        #haberler
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