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        Haberler Gündem Güncel Akçadağ'da esnaftan Yeni Çarşı'da iş yeri dağılımı tepkisi

        Akçadağ'da esnaftan Yeni Çarşı'da iş yeri dağılımı tepkisi

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 6 Şubat depreminin ardından yeni yapılan çarşıdaki iş yeri dağılımına karşı çıkan bir grup esnaf, eski iş yerlerinin konumu, cephesi ve ticari değerinin yeni dağılımda yeterince dikkate alınmadığını iddia etti. Bir araya gelen esnaflar taleplerini dile getirdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        Akçadağ'da esnaftan Yeni Çarşı tepkisi

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 6 Şubat depreminin ardından inşa edilen çarşıdaki iş yerlerinin dağılımı bazı esnafın tepkisine neden oldu. Bir araya gelen esnaf, eski iş yerlerinin bulunduğu konum ile kendilerine tahsis edilen yeni dükkânlar arasında önemli farklılıklar bulunduğunu ifade etti.

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        Akçadağ Esnaf Odası Başkanı Serdal Karakayış, yaklaşık 20-25 esnafın dağılım nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, temel sorunun cephe ve konum farklılıklarından kaynaklandığını söyledi. Karakayış, "Esnafımız yıllarca hangi noktada ticaret yaptıysa, hangi cephede dükkânı varsa yine kendi yerine veya mümkün olduğunca yakın bir yere verilmesini istiyor. İnsanların beklentisi bu. Ön cephede olanın arka tarafa, başka yerde olanın farklı bir noktaya verilmesi ister istemez mağduriyet oluşturuyor" dedi.

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        Esnaf Ümit Karakuş ise yeni çarşının proje aşamasında esnafla yeterli istişarenin yapılmadığını öne sürerek, "Akçadağ Belediye Başkanımız ve Emlak Konut yetkilileri bu süreçte esnafla daha fazla istişare etmiş olsaydı bugün bu sorunların büyük bölümü yaşanmazdı" diye konuştu.

        "BAZI ESNAF ÇOK FARKLI NOKTALARA VERİLDİ"

        Akçadağ Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Battal Yardımcı da esnafa daha önce eski iş yerlerine yakın konumlarda dükkân verileceğinin ifade edildiğini belirtti. Yardımcı, "Burada herkesin gözü önünde mevcut durum ortada. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un açıklamalarında iş yerlerinin eski yerlerinin yaklaşık 5 metre altında veya 5 metre üstünde verileceği yönünde ifadeler olmuştu. Esnafımız da buna göre beklenti içerisine girdi. Ancak bugün baktığımızda bazı esnafların çok farklı noktalara verildiğini görüyoruz" dedi.

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        Dağılımın tekrar ele alınmasını isteyen Yardımcı, "Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Burada yıllarca ticaret yapan insanların emeği var. İş yerlerinin cephesi, bulunduğu nokta ve ticari değeri önemli" diye konuştu.

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        Başpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Torun da dağılımda eski iş yerlerinin cephe durumunun yeterince dikkate alınmadığını savunarak, "Bir esnafın yan yana üç dükkânı ön cephedeyse üçünü birden arkaya vermek yerine, en azından iki tanesini mevcut cephesine yakın, bir tanesini başka noktaya vermek gibi çözümler üretilebilirdi. Böyle yapılmış olsaydı bu kadar mağduriyet oluşmazdı" dedi.

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        "ANAHTARLARI BU HALİYLE TESLİM ALMAK İSTEMİYORUZ"

        Akçadağ esnafından Ali İmer ise deprem sonrası yaşadıkları sıkıntıların ardından yeni iş yeri dağılımının esnaf açısından ikinci bir mağduriyet oluşturduğunu ifade etti. İmer, "Defalarca söyledik; bu işler masa başında sadece projeye bakılarak yapılmamalı. Akçadağ'ın ticari yapısını, hangi sokağın işlek olduğunu, hangi dükkânın ne kadar değer taşıdığını burada yaşayan esnaf bilir" dedi.

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        Dağılıma ilişkin bağımsız bir değerleme yapılmasını isteyen İmer, şöyle konuştu: "Ben bütün esnaf arkadaşlarımız adına söylüyorum; biz bu anahtarları bu haliyle teslim almak istemiyoruz. Biz bilirkişi tayin edilmesini istiyoruz. Nasıl tarımsal bir afette eksper geliyor, zararı ölçüyor ve bir değer belirliyorsa burada da iş yerleri için aynı şey yapılmalı. Eski dükkânın metrekaresi, cephesi, ticari konumu ve ekonomik değeri neyse yeni verilen yer de buna göre değerlendirilmelidir. Biz adil bir ölçüm ve hakkaniyetli bir çözüm istiyoruz."

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        "HAK SAHİBİ OLDUĞUM HALDE DÜKKÂN ÇIKMADI"

        Esnaf Hikmet Algan da hak sahibi olduğunu ancak kendisine yeni projede iş yeri verilmediğini anlatarak, "Bu projeyi bu haliyle kabul etmiyoruz. Ben hak sahibi olduğum halde bana dükkân çıkmadı. Eski iş yerimiz vardı, burada ticaret yapıyorduk. Şimdi yeni dağılımda adımızı göremiyoruz. Bizim talebimiz çok açık; hak sahipliği dosyalarımız yeniden incelensin. Bir eksiklik veya hata varsa ortaya çıkarılsın. Yetkililerden bu mağduriyetimize bir çözüm bekliyoruz" dedi.

        "HAKKIMIZ OLAN YERİN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

        Esnaf Metin Önal ise deprem öncesinde 85-87 metrekare civarında bir dükkâna sahip olduğunu belirterek kendisine yeni çarşıda iş yeri tahsis edilmediğini belirtti. Önal, şunları kaydetti: "Benim yaklaşık 85-87 metrekare dükkânım vardı. Emlak Konut geldi, buralar yıkıldı. Bize yerinde veya eski yerimize yakın şekilde iş yeri verileceği söylendi. Şimdi baktığımızda bizim adımız bile geçmiyor. Dükkânımız vardı, hak sahibiyiz ama karşılığında bir yer göremiyoruz. Biz zaten depremden sonra ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşadık. İş yerimizi kaybettik, uzun süre ticaret yapamadık. Şimdi yeniden işimizin başına dönmek isterken bir de böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Dosyamızın yeniden incelenmesini ve hakkımız olan yerin verilmesini istiyoruz.”

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