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        Haberler Gündem Çevre Alanya'da atık suları dereye bırakanlar hakkında suç duyurusu

        Alanya'da atık suları dereye bırakanlar hakkında suç duyurusu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde foseptik çukurundaki atık suları borularla yağmur suyu menfezlerine bağlayarak Hacet Deresi'ne bıraktıkları belirlenen kişiler hakkında idari para cezası uygulanarak suç duyurusunda bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 17:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Alanya'da dereye atık suya suç duyurusu

        Antalya'nın Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sugözü Mahallesi Aydoğan Sokak ile Bektaş Mahallesi 109. Sokak'ta villaların bulunduğu iki ayrı bölgede denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, foseptik çukurlarındaki atık suların borularla yağmur suyu menfezlerine bağlandığı ve buradan Hacet Deresi'ne aktarıldığı tespit edildi. İncelemelerin ardından sorumlular hakkında çevre mevzuatı kapsamında idari para cezası uygulandı.

        Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na "çevrenin kasten kirletilmesi" nedeniyle suç duyurusunda bulunularak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da ihbar yapıldı.

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, atık suların çevreye, yağmur suyu hatlarına, derelere ve doğal alanlara bırakılmasının çevre ve halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini ifade eden Özçelik, "Derelerimizi hiç kimsenin atık su kanalı haline getirmesine izin vermeyeceğiz. Çevreyi kirleten uygulamalar nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın gerekli müdahaleyi anında yapmaya devam edeceğiz" dedi.

        Özçelik, Alanya'nın suyuna, toprağına ve doğasına zarar veren her ihlalin ve uygulamanın karşısında olacaklarını dile getirdi.

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