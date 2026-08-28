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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya'da İsveçli turist otel odasında ölü bulundu

        Alanya'da İsveçli turist otel odasında ölü bulundu

        Alanya'da bir süre kendisinden haber alınamayan İsveç uyruklu turist, konakladığı otel odasında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        Alanya'da İsveçli turist ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi'nde tatil yapan İsveç uyruklu Gerd Jeanette Marita Ravantti'nin (47) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi.

        Ravantti'nin hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. AA'nın haberine göre, otele gelen sağlık ekipleri, İsveçli turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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