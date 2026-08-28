Alanya'da İsveçli turist otel odasında ölü bulundu
Alanya'da bir süre kendisinden haber alınamayan İsveç uyruklu turist, konakladığı otel odasında ölü bulundu
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 00:27 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi'nde tatil yapan İsveç uyruklu Gerd Jeanette Marita Ravantti'nin (47) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi.
Ravantti'nin hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. AA'nın haberine göre, otele gelen sağlık ekipleri, İsveçli turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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