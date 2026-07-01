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        Alkollü kadın sürücü pazara daldı!

        Aydın'da alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücü, otomobiliyle semt pazarına girerek tezgahlardaki karpuzları ezdi. O anlar ise kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Alkollü kadın sürücü pazara daldı!

        Aydın’ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücü, otomobiliyle semt pazarına girerek tezgahlardaki karpuzları ezdi. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 123 Sokak üzerinden otomobiliyle gelen kadın sürücü, salı günleri kurulan tarihi semt pazarı ile karşılaştı.

        Aracıyla geri manevra yapmayan ve alkollü olduğu öne sürülen kadın, otomobiliyle pazar alanına daldı. Dönüş yaptığı alandaki karpuz tezgahını bozan ve karpuzları ezen sürücü, vatandaşların tepkisine aldırış etmeden yoluna devam etti.

        O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin pazar tezgahlarının bulunduğu alana girdiği, yerde bulunan karpuz ve kavunları aracın altına alarak ezdiği anlar yer aldı. Çevrede bulunan pazarcı esnafı ile vatandaşlar da duruma tepki gösterirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Çevrede kısa süreli paniğe neden olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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