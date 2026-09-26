Ankara'dan sevkiyat hazırlığındaki 6 şüpheli yakalandı ve tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 107 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 6 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Eylül 2026 tarihinde Semih Baki Koçak, Sedat Osman Dinç, Sefa Şahin, Güler Özbulat, Berkay Coşgun ve Sezgin Bal isimli şüphelilerin iki araçla öncü-artçı şeklinde hareket ederek Ankara'dan çevre illere uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisine ulaştı.

Yürütülen takip çalışmaları sırasında şüphelilerin araçları, Kırıkkale sınırları içerisinde durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler araçlarıyla Ankara'nın Kalecik ilçesi yönüne kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu araçlar Kalecik'te yakalandı.

ARAÇLARDA 107 BİN 200 SENTETİK ECZA BULUNDU

Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama ve el koyma kararı doğrultusunda iki araçta yapılan aramalarda toplam 107 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alındıktan sonra "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklama talebiyle Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı, hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddelerin kriminal incelemeleri, dijital materyal analizleri, kamera kayıtlarının incelenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.