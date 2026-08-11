Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ankara Valiliği'nden yangın riskine karşı yeni tedbir: Bildirim zorunluluğu getirildi

        Ankara Valiliği'nden yangın riskine karşı yeni tedbir: Bildirim zorunluluğu getirildi

        Ankara Valiliği, kırsal alan ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kaynak, spiral, taşlama ve kesme makineleri gibi kıvılcım çıkaran ekipmanların kullanımına ilişkin yeni tedbirler aldı. 15 Ekim 2026'ya kadar sürecek uygulamada, çalışmaya başlamadan önce jandarma veya polise bildirim yapılması zorunlu olacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 16:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara Valiliği'nden yangın riskine karşı yeni tedbir

        Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda kırsal alan ve orman yangınlarının önemli bir kısmının, meskun mahal dışında kullanılan kaynak makinesi, spiral, taşlama makinesi ve benzeri kıvılcım oluşturan makine ve ekipmanlardan çıkan kıvılcımların kuru ot ve bitki örtüsünü tutuşturması sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Bu şekilde başlayan yangınlar bağ, bahçe, tarım ve orman alanlarına yayılarak geniş alanların zarar görmesine yol açmaktadır. İlgili genelgelerimiz ile orman yangınlarının önlenmesine ilişkin alınan tedbirlere ilave olarak 15 Ekim 2026 tarihine kadar ilimiz sınırları içerisinde, il/ilçe merkezleri dışındaki kırsal mahallelerde, tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik, hayvancılık tesisi ve yangın riski taşıyan diğer tüm açık alanlarda; kaynak makinesi, spiral, taşlama makinesi, kesme ve benzeri kıvılcım oluşturan her türlü makine ve ekipmanla yürütülecek faaliyetlere ilişkin kararlar alınmıştır" denildi.

        "ÇALIŞMALARDA KOLLUK BİRİMİNE BİLDİRİMDE BULUNALACAK"

        Açıklamada, alınan tedbirlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

        "Kaynak makinesi, spiral, taşlama makinesi, kesme ve benzeri kıvılcım oluşturan her türlü makine ve ekipmanla yapılacak çalışmalarda; gerçek veya tüzel kişiler, faaliyete başlamadan önce faaliyetin yürütüleceği yerin bağlı bulunduğu kolluk birimine (jandarma veya polis) bildirimde bulunacaktır. Bu bildirimler, çalışmanın yapılacağı iş yeri, ev, tarla, maden ocağı veya çiftliğin asayiş bakımından bağlı bulunduğu kolluk birimine şahsen, telefon aracılığıyla veya 112 Acil Çağrı Mobil Uygulaması (Hayat 112) üzerinden yapılabilecektir.

        Tarla, bağ, bahçe, zeytinlik vb. tüm açık alanlarda çalışma öncesinde, çalışma alanının çevresinde bulunan ot, anız, yaprak, çalı, talaş, akaryakıt, plastik, ahşap ve diğer yanıcı maddeler en az 10 metre mesafeye kadar temizlenecektir. Çalışma alanında temizlenmesi icap etmeyen ve doğal ekosistemin parçası olan bitki örtüsü ıslatılmak veya köpüklemek suretiyle muhtemel bir yangına dirençli hale getirilecektir.

        Çalışma yapacak kişiler, faaliyet süresince yanlarında meydana gelebilecek ot ve bitki örtüsü yangınına ilk müdahaleyi yapabilecek nitelikte en az 6 kilogram kapasiteli ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü bulunduracaktır. Çalışmanın niteliğine göre ayrıca su tankeri, su yüklü araç veya yeterli miktarda su ihtiva eden yangına müdahale ekipmanı hazır halde bulundurulacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ankara Valiliği
        #yangın riski
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Hastaneden açıklama
        Hastaneden açıklama
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı