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        Haberler Gündem Ankara’da hakkında işlem yapılan Ali Tarakcı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı

        Ankara’da hakkında işlem yapılan Ali Tarakcı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı

        Gazeteci Ali Tarakcı, sosyal medya hesabından yaptığı "Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 22:11 Güncelleme:
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        Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Ali Tarakcı hakkında verilen tutuklama kararı açıklandı.

        Tarakcı’nın, sosyal medya hesabından yaptığı “Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek” paylaşımı nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A-1 maddesinde düzenlenen “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında işlem gördüğü belirtildi.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tarakcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Tarakcı, Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Ali Tarakçı
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