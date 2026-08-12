Anne ve oğulun ayı paniği kamerada

Gece saatlerinde dışarıdan gelen tıkırtılar üzerine ellerinde fenerle ne olduğunu anlamak için avluya inen anne ile oğlu, karanlığa doğru temkinli adımlarla ilerlemeye başladı.

İHA'nn haberine göre, tam etrafı kolaçan ettikleri sırada gecenin sessizliğini yırtan bir ayı sesi yankılandı.

Ayının ses çıkartması üzerine olanlar oldu. Saniyeler önce "Kim var orada?" diyerek etrafı inceleyen anne ile oğlu, sesin şiddetiyle neye uğradığını şaşırarak eve doğru kaçtı.