Anne ve oğulun ayı paniği kamerada
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Koyuncular Köyü'nde gece karanlığında duydukları sesten şüphelenip dışarı çıkan anne ile oğlu, çevreden gelen ayının sesisin duyar duymaz eve kaçtı
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 09:34 Güncelleme:
Gece saatlerinde dışarıdan gelen tıkırtılar üzerine ellerinde fenerle ne olduğunu anlamak için avluya inen anne ile oğlu, karanlığa doğru temkinli adımlarla ilerlemeye başladı.
İHA'nn haberine göre, tam etrafı kolaçan ettikleri sırada gecenin sessizliğini yırtan bir ayı sesi yankılandı.
Ayının ses çıkartması üzerine olanlar oldu. Saniyeler önce "Kim var orada?" diyerek etrafı inceleyen anne ile oğlu, sesin şiddetiyle neye uğradığını şaşırarak eve doğru kaçtı.
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