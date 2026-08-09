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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da orman yangını

        Antalya'da orman yangını

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi yakınlarında saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangını, çok sayıda ekibin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 01:35 Güncelleme:
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        Antalya'da orman yangını

        Antalyanın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Zeytinada Mahallesinde ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, zeytin ve muz bahçesine de sıçradı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için alevlere müdahale etti.

        YANGIN KONTROL ALTINDA, KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

        Rüzgarın etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı kapatılan Antalya- Mersin D400 kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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