Antalya'da orman yangını

Antalyanın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Zeytinada Mahallesinde ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, zeytin ve muz bahçesine de sıçradı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için alevlere müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINDA, KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Rüzgarın etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı kapatılan Antalya- Mersin D400 kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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