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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da Rabia Nur'dan 3 gündür haber yok

        Antalya'da Rabia Nur'dan 3 gündür haber yok

        Antalya'nın Aksu ilçesinde salı sabahı evinden ayrılan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit'ten haber alınamıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Antalya'da Rabia Nur'dan haber alınamıyor
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        Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Rabia Nur Yiğit (26), salı sabahı evinden ayrıldı. Genç kadının eve dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine endişelenen ailesi, durumu emniyet birimlerine bildirdi.

        Kızının engelli olduğunu belirten baba Ömer Yiğit, Rabia Nur'un bir an önce sağ salim bulunmasını istediklerini ifade etti. Kızlarından gelecek iyi bir haberi bekleyen aile, Rabia Nur'u gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgisi bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Aile, bilgi sahibi olanların en yakın emniyet birimine başvurmasını talep etti.

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