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        Araç yangını binaya sıçradı!

        Siirt'te hafif ticari araçta çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araçta maddi hasar meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        Araç yangını binaya sıçradı!

        Siirt'in Pervari ilçesinde park halindeki araçtan çıkan yangın eve sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araçta maddi hasar meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre olay Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, aracın bitişiğinde bulunan köy imamı Abdülkerim Korkulu'ya ait eve sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç ve ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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