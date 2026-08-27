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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aynı kuyumcuyu dört kez dolandırmaya çalışan çetenin oyunu banka uyarısıyla bozuldu

        Aynı kuyumcuyu dört kez dolandırmaya çalışan çetenin oyunu banka uyarısıyla bozuldu

        Dolandırıcılık şebekesi üyesi olduğu iddia edilen karı koca, aynı kuyumcudan dört kez altın almaya çalıştı. IBAN üzerinden ödeme yöntemiyle kuyumcuları hedef alan şüpheliler, son girişimlerinde banka uyarısı üzerine yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 21:16 Güncelleme:
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        Banka uyarınca oyun bozuldu

        İddiaya göre dolandırıcılık çetesi üyesi karı koca, Kadıköy’de bir kuyumcuya gelerek IBAN üzerinden ödeme yapacaklarını söyledi. Kuyumcudan 50 gram altın alan şüpheliler, altınları keseye koyarak dükkandan ayrıldı.

        Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre birkaç saat sonra aynı kuyumcuya yanlarında bir kişiyle yeniden gelen şüpheliler, aynı yöntemle tekrar altın almaya çalıştı. Aynı iş hanındaki başka kuyumculara da giderek benzer girişimlerde bulundukları öne sürüldü.

        IBAN BİLGİLERİNİ KİRALAMIŞLAR

        Şüphelilerin planı, banka tarafından yapılan uyarıyla ortaya çıktı. Kuyumcuyu arayan banka, işlemle ilgili şüpheli durumu bildirdi.

        Bunun üzerine kuyumcu, şüphelileri dükkanda oyalayarak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarının ardından polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

        Yapılan incelemede, şüphelilerin IBAN bilgilerini dolandırıcılara kiraladıkları iddia edildi. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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