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        Haberler Gündem Çevre Ayvalık'ta endişelendiren görüntü! Su ürünleri mühendisi Kartal: Önlem alınmalıdır

        Ayvalık'ta endişelendiren görüntü! Su ürünleri mühendisi Kartal: Önlem alınmalıdır

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, su ürünleri mühendisi ve profesyonel dalgıç Nedim Kartal, dikenleri zehirli, istilacı bir tür olan aslan balığı görüntüledi. Kartal, "Balon balığı gibi eti de zehirli olan ve doğal ortamında da onu tüketen avcısı olmayan türler için maalesef endişelenmeli ve önlemler alınmalıdır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 13:01 Güncelleme:
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        Ayvalık'ta endişelendiren görüntü
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, su ürünleri mühendisi ve profesyonel dalgıç Nedim Kartal, dikenleri zehirli, istilacı bir tür olan aslan balığı görüntüledi.

        Su ürünleri mühendisi ve profesyonel dalgıç Nedim Kartal, Ayvalık ilçesi açıklarındaki Melina Adası yakınlarında, zehirli dikenleriyle bilinen, doğal yaşam alanı Hint Okyanusu ve Atlantik olan aslan balığını su altı kamerası ile görüntülendi.

        Nedim Kartal, "Beni aslan balıklarına götüren yine bir Kızıldeniz göçebesi olan papağan balığı (ıskaroz) oldu. Bu iki tür de istilacı türlerden olmasına rağmen ikisinin de eti oldukça lezzetlidir ve ekonomik değeri yüksektir. Ayrıca aslan balıkları zehirli dikenlere sahip olmasına rağmen eti inanılmaz lezzetlidir o yüzden de insanlar tarafından avlandığı gibi orfoz gibi başka avcı türler tarafından da afiyetle tüketilir. Aslan balığı Ayvalık'ta çok az görülüyor. Burada elmas gibi çok nadir. Bir sene kadar önce görüntülemiştim. Bu türler için endişelenmeye çok da gerek yok. Fakat balon balığı gibi eti de zehirli olan ve doğal ortamında da onu tüketen avcısı olmayan türler için maalesef endişelenmeli ve önlemler alınmalıdır" dedi.

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        #ayvalık
        #aslan balığı
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