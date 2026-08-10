Bakan Çiftçi, Güvenlik Toplantısı’nda terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörle mücadelede sahadaki tedbirler ile Terörsüz Türkiye hedefinin yeni aşamasının ele alındığı Güvenlik Toplantısı’nın gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devlet politikası hâline gelen Terörsüz Türkiye hedefinin, milletin huzuru ve ortak geleceği açısından “tarihî bir iradenin ifadesi” olduğunu belirtti.

“TEYAKKUZUMUZU EN ÜST SEVİYEDE SÜRDÜRECEĞİZ”

Terörle mücadelede bugüne kadar elde edilen kazanımların korunacağını vurgulayan Çiftçi, “Süreci sabote etmeye yönelik her türlü provokasyona, organize suç yapılarına, uyuşturucu ağlarına ve gençlerimizi hedef alan yeni nesil suç çetelerine karşı teyakkuzumuzu en üst seviyede sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehitlerin hatırası, gazilerin hukuku ve milletin kardeşliğinin atılacak her adımda gözetileceğini belirten Çiftçi, paylaşımını “Terörsüz Türkiye, Huzurlu Türkiye, Güçlü Türkiye” sözleriyle tamamladı.