Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Çiftçi, Güvenlik Toplantısı’nda terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi

        Bakan Çiftçi, Güvenlik Toplantısı’nda terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye hedefinin yeni aşamasını ele aldıklarını belirterek, provokasyonlar, organize suç yapıları, uyuşturucu ağları ve yeni nesil suç çetelerine karşı teyakkuzun en üst seviyede sürdürüleceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 19:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çiftçi: Teyakkuz en üst seviyede

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörle mücadelede sahadaki tedbirler ile Terörsüz Türkiye hedefinin yeni aşamasının ele alındığı Güvenlik Toplantısı’nın gerçekleştirildiğini açıkladı.

        Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devlet politikası hâline gelen Terörsüz Türkiye hedefinin, milletin huzuru ve ortak geleceği açısından “tarihî bir iradenin ifadesi” olduğunu belirtti.

        “TEYAKKUZUMUZU EN ÜST SEVİYEDE SÜRDÜRECEĞİZ”

        Terörle mücadelede bugüne kadar elde edilen kazanımların korunacağını vurgulayan Çiftçi, “Süreci sabote etmeye yönelik her türlü provokasyona, organize suç yapılarına, uyuşturucu ağlarına ve gençlerimizi hedef alan yeni nesil suç çetelerine karşı teyakkuzumuzu en üst seviyede sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

        Şehitlerin hatırası, gazilerin hukuku ve milletin kardeşliğinin atılacak her adımda gözetileceğini belirten Çiftçi, paylaşımını “Terörsüz Türkiye, Huzurlu Türkiye, Güçlü Türkiye” sözleriyle tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mustafa Çiftçi
        #güvenlik toplantısı
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Lukaku bitti bitiyor!
        Lukaku bitti bitiyor!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım