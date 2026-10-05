Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Gürlek'ten Şık hakkında suç duyurusu

        Bakan Gürlek'ten Şık hakkında suç duyurusu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın gerçeği yansıtmayan paylaşımları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 22:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Gürlek'ten Şık hakkında suç duyurusu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, sanal medya hesabından ‘Kamuoyu bilgilendirmesi’ başlığıyla yazılı açıklama yaptı. Adır, açıklamasında, “TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın daha önce dile getirdiği iddialara ilişkin kendisinden somut bilgi ve belge sunması istenmiş; ancak bugüne kadar iddialarını destekleyen tek bir belge dahi ortaya konulamamıştır. Dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan paylaşımları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve tazminat davası açılmıştır. İddiasını ispat edemeyen bu müptezelin iftira ve hakaretleri tarafımızca muhatap alınmamaktadır. Gerekli cevap yalnızca hukuk önünde verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Akın Gürlek
        #Ahmet Şık
        #suç duyurusu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Neye niyet neye kısmet
        Neye niyet neye kısmet
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu