Bakan Uraloğlu 4. Pistten uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün hizmete açılan İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistini kullandığı uçuşa ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistinden yeni bir ufka doğru yükseldik. Bugün hizmete aldığımız yeni pistimizden başlayan her uçuş, İstanbul’un dünyayla kurduğu güçlü hava bağlantılarına yeni bir rota daha ekleyecek.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistinden yeni bir ufka doğru yükseldik. ✈️



Bugün hizmete aldığımız yeni pistimizden başlayan her uçuş, İstanbul’un dünyayla kurduğu güçlü hava bağlantılarına yeni bir rota daha ekleyecek. 🛫



📍İstanbul Havalimanı#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/fDnx5eLpG1 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) September 18, 2026

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın bugün hizmete açılan 4. ana pistini kullandığı uçuş sırasında yeni piste ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Bakan Uraloğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende ilk kalkışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

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“BİZ İSTANBUL HAVALİMANI’NI BİTİRDİĞİMİZDE, BURASI 9 PİSTLİ OLACAK”

Dördüncü ana pistin önemini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “3 tane ana, 2 tane yedek pistimiz var. Bununla 4 ana pist, 2 yedek pistimiz oldu. Kuzey-güney yönünde 2 ana pist daha yapacağız ve bir de yedek pist yapacağız. Toplamda 6 ana, 2 yedek pistimiz olacak. Şu anda Şikago’da 8 pistli bir havalimanı var, biz İstanbul Havalimanı’nı bitirdiğimizde, burası 9 pistli olacak.” açıklamasında bulundu.

Üçlü pist operasyonlarının da İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, “İnşallah aynı anda dörtlü pist operasyonunu da İstanbul’da ilerleyen zamanlarda gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.