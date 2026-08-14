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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakanlık, Kocaeli'deki çocuk istismarı davasına müdahil olacak

        Bakanlık, Kocaeli'deki çocuk istismarı davasına müdahil olacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin sürece dahil olduklarını belirterek, açılacak davaya müdahil olacaklarını açıkladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 00:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakanlık, çocuk istismarı davasına müdahil olacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın basına yansımasının ardından Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerinin mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

        Uzman ekipler tarafından çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlanmaya başlandığı, çocuğun üstün yararı gözetilerek danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirlerinin de devreye alındığı belirtildi.

        ANKA'nın haberine göre açıklamada, "Bakanlık olarak failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağız" denildi.

        Bakanlık, çocuklara yönelik istismarda "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiğini belirterek, yargı sürecinin takip edileceğini ve mağdur çocuk ile ailesine desteğin sürdürüleceğini kaydetti.

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        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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