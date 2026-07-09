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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakırköy'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Bakırköy'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        İstanbul Bakırköy'de D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 02:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakırköy'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Bakırköy D-100 karayolunun İncirli mevkisinde meydana geldi.

        Ankara istikametinde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kazaya karışan otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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